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76 yıl sonra görüntülenmişti şimdi sayıları 60'a ulaştı

Gümüşhane’de 76 yıl sonra ilk kez 2016 yılında görülen çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 60’a ulaşırken, keçilerin hem yaz hem de kış mevsiminde Gümüşhane kırsalında yaşadığı kesinleşti.

76 yıl sonra görüntülenmişti şimdi sayıları 60a ulaştı

27 Şubat 2018 11:02

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alınan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı her geçen gün artıyor.

En son 1930-1940’lı yıllarda Gümüşhane’de gözlemlenen ve o zamandan bu yana ilk kez 2016 yılında varlığı yeniden görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerini takibe alan bakanlık, birey sayısının çoğaldığını belirledi.
Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Ocak ayı itibariyle yapılan gözlem çalışmalarında çengel boynuzlu dağ keçilerinin 6 farklı noktada 7-8’erli gruplar halinde yaşadığı ve gruplar içerisinde bir önceki yıla ait yavruların da bulunduğu görüldü. Ayrıca 2016 yılında yapılan ilk gözlemde 12 adet çengel boynuzlu yaban keçisi tespit edilmişken şimdi bu sayının 60’a çıktığı tespit edildi. Yine yapılan gözlemler neticesinde türün hem yaz hem de kış mevsimlerinde Gümüşhane’de yaşadığı kesinlik kazandı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2016 yılından itibaren yapılan takip neticesinde türün hem yaz hem de kış mevsimlerinde Gümüşhane’de yaşadığı kesinlik kazandığını söyledi.

Yaban hayatındaki dengenin sağlanması ve yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri maksadıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Yürüttüğümüz faaliyetlerle yaban hayvanlarını gözlemliyoruz. Bu gözlemler sayesinde hangi türün nerede nasıl yaşadıklarını tespit ederek bazı verilere ulaşıyoruz. Bu veriler ışığında da gerek bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşaması gerekse de çoğalması için büyük bir gayret gösteriyoruz” diye konuştu. 

Recep Ergin
 

Etiketler: gümüşhane, keçi

 

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