Edinilen bilgiye göre, kızının yanında yaşayan 82 yaşındaki İsmail Sönmez, 7 Eylül’de evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. 77 gündür haber alınamayan 82 yaşındaki İsmail Sönmez’in bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alanda mantar toplamaya giden S.Ü isimli vatandaş, yerde yatan birini görmesi üzerine durumu jandarmaya ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, cesedin 77 gün önce kaybolan 82 yaşındaki İsmail Sönmez’e ait olduğunu belirledi.

Yaşlı adamın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu



