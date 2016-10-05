Konuyla ilgili basın açıklaması yapan TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, "TSE olarak; Türkiye genelinde, Özel sektör işbirliği ile; 77 ilde AKM kurulmak üzere ihale süreci başlatmış bulunmaktayız. İhale sonucunda 77 ilde talipli yatırımcılar ile birlikte kurulacak AKM'lerle ilgili mevzuatlar kapsamında otomotiv sektörü ile ilgili enstitümüze verilmiş veya verilecek kontrol/muayene, test (LPG/CNG/LNG sızdırmazlık, montaj tespit, ADR Araç uygunluk, ambulans araç muayene, AİTM kontrolleri vb.) hizmetleri sunulacaktır. İhaleyi kazanan yatırımcılarımız TSE'nin yürüttüğü araç kontrol faaliyetleri için alt yapı, bina, teçhizat vb. işletme hizmetlerini sunacak olup, teknik hizmetler muayene, kontrol, test vb. TSE tarafından sunulacaktır. İhale şartnamesine göre; talipliler bir veya birkaç il için teklif verebilecek.

İhaleyi kazanan firma 3 yıl süreyle TSE uzmanın yapacağı araç kontrol faaliyeti için işyeri ve yardımcı personel hizmeti sunacak. Söz konusu firma o ilde ihtiyaç duyulacak yeni AKM’leri de açma hakkına sahip olabilecektir. Teklif verecek firmaların ilin araç yoğunluğuna göre 80 ila 240 metrekare arasında kapalı alanı olan işyerine sahip olmaları veya ön kira sözleşmesinin bulunması, ayrıca söz konusu işyerlerinin sanayi siteleri ve sanayi sitelerine yakın konumda olması gerekiyor. Firmaların işyerlerinin uygun bulunması halinde ihaleyi kazanan firma mevcut işinin yanında araç kontrol hizmeti de verebilecek. İhaleyi kazanan firma kontrol edilen araç başına bir hizmet bedeli alacak" dedi.

İhale 1 Kasım'da

1 Ekim 2016 tarihli gazetelerde yayınlanan ihale ilanına göre ihalenin 1 Kasım 2016 tarihinde yapılacağını belirten Kaygı, "İhale şartnamelerine www.tse.org.tr adresinden veya TSE müdürlüklerinden ücretsiz olarak erişim imkanı bulunmaktadır. İlimizde 300 bin adetin üzerinde, araç mevcudiyetinin varlığı, hizmet içeriğinin gerekliliğinin ilgili mevzuatlardan kaynaklandığı ve hizmetin ülkemiz ve dünyanın en önemli belgelendirme kuruluşlarından olan, TSE ile birlikte ,TSE şemsiyesi altında sunulacağı da düşünüldüğünde, prestijli ve karlı bir yatırım olacaktır" diye konuştu.