Sağlık Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2014 yılında 102 milyon liraya ihale edilerek temeli atılan 400 yataklı yeni devlet hastanesi 23 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Açılışı için gün sayılan 520 yatak kapasitesine sahip yeni devlet hastanesi açıldığında Batı Karadeniz'in en büyük hastanesi olma özelliği de taşıyor olacak. Hastanenin açılışı için hazırlıklara başlandı. Açılışın ise Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile birlikte Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapılması planlanıyor.

Mevcut konumu itibariyle 528 yatak, arttırıldığında ise 768 yatak kapasitesine sahip olan yeni devlet hastanesi kompleksi 20 bin 823 metrekare alan üzerine kuruldu. Açık ve kapalı olmak üzere toplam 863 araç kapasiteli otoparkının yer alacağı yeni sağlık kompleksinde Onkoloji Tedavi Merkezi, Anjiyografi Merkezi, Radyoterapi Merkezi, Doğum Odaları ile 125 poliklinik odası, 16 yataklı klinik, 7 acil polikliniği ile toplam 52 acil yatak kapasitesine sahip bulunuyor. Ayrıca yeni sağlık kompleksinde 12 ameliyathane salonu, 27 yataklı genel yoğun bakım, 9 yataklı koroner yoğun bakım, 9 yataklı KVC yoğun bakım, 9 yataklı çocuk yoğun bakım, 16 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 18 yatak kapasiteli diyaliz ünitesi, 1 MRI, 8 röntgen, 3 tomografi, 2 mamografi ve 12 ultrason odası yer alıyor.

Yeni devlet hastanesinin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve yeni hastane binasını gezen AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, son teknoloji ile donatılan ve her türlü güvenliğin üst seviyede tutulduğu yeni hastanenin 102 milyon TL’ye ihale edildiğini fakat tefrişat ve tıbbi cihaz alımları ile birlikte yatırımın 150 milyon TL’ye mal olduğunu söyledi.

“Kastamonu Tıp Fakültesinin çözümü için de çalışmalarımız sürüyor”

Yetkililerden yeni hastane hakkında detaylı bilgiler alan Ahmet Namlı, Kastamonu’da yeni açılan anjiyo ünitesinde şu ana kadar 98 anjiyonun yapıldığını belirterek, bunun dışında 20 kişiye de stent takıldığını kaydetti.

Yıllardan beri Kastamonu’nun en büyük yarası haline gelen sağlık konusundaki sıkıntıların ve dertlerin açılacak yeni hastane ile çözüm bulacağına inandıklarını ifade eden Namlı, “Bu sorunları büyük bir ölçüde çözecek devlet hastanemizi ziyaret ederek gezdik. Büyük ihtimalle 1,5 ay içerisinde açılacak inşallah. Bu hastanemiz Batı Karadeniz bölgesinin en büyük hastanesidir yatak olarak. 260 odada ikişer yataklı olarak 520 yatak kapasitesine sahiptir. Ancak 400 yataklı olarak hizmete açılacak. 45 tane yoğun bakım ünitesi ve 18 tane de diyaliz makinesi bulunmaktadır. Devasa bir hastanemiz oldu. Hastanemizin bütün odalarını gezdik. Yatak odaları ve hasta odaları 5 yıldızlı otel odalarını aratmıyor” dedi.

İnsanların bu tür yatırımları görünce gerçekten gururlandığını belirten Namlı, “Çünkü hastanenin içerisinde geziyorsunuz her tarafı mis gibi, her tarafı tertemiz. İnşallah bu hastanemiz bitince bizim ihtiyacımız olan sağlık sorununu çözüyor ama ilerleyen yıllarda önümüze çıkacak olan sağlık sorununu halledebilmemiz için Kastamonu Tıp Fakültesini de yeni devlet hastanemizle afiliasyon edilerek faaliyete geçmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu saatten sonra artık yeni hedefimiz budur. Bu konudaki çalışmalara da başladık inşallah. Kastamonu Tıp Fakültesini de çözüme kavuşturup iki hastaneyi birlikte çalıştırınca Kastamonu’nun artık sağlık sorunu diye bir şeyi kalmayacaktır. Hatta Kastamonu, bölgenin tekrar sağlık merkezi haline gelecek inşallah” diye konuştu.

Kastamonu’da diğer illere sevk konusunda çok fazla şikayetler aldıklarını ifade eden Namlı, “Bu hastane olmadan önce sağlık hizmetlerimiz dahil 2002 yılı öncesiyle kıyaslanamaz bile. 2002 yılı öncesinde sigorta devlet hastanesi ayrı, memur ayrı, Bağ-Kur ayrı, eczanelerden ilaç alamama gibi konular vardı. Biz bunları artık unuttuk. Bizim en fazla Kastamonu’da sıkıntımız başka illere sevk olayı vardı. Yani hastalarımız diğer illere sevk konusunda çok fazla şikayet alıyorduk. İnşallah yoğun bakım ünitelerinin artmasıyla birlikte bu konuda da bir sıkıntımız kalmayacak. Bundan sonra inşallah yeni hastanede kalp ameliyatları dahi yapılabilecek. Yeni hastaneye nitelikli doktorlarımızın, nitelikli sağlık personelimizin gelmesi gerekiyor. Yeni hedefimiz bu inşallah, bunun için uğraşıyoruz. Bu personeller yeni hastaneye yeterli geldiği sürece burada kanser tedavisinden tutunda her türlü sağlık hizmeti verilebilecek. Yani hastalarımızın Ankara’ya veya büyük şehirlere gitmek için hiçbir sebepleri kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Bundan sonra artık sağlıkta göç verirken, göç alan il haline geleceğiz inşallah”

Kastamonu’nun yeni hastane açıldıktan sonra artık sağlıkta göç veren bir il değil de, göç alan bir il haline geleceğini vurgulayan Namlı, “Şu anda bizim devlet hastanemiz iki bölümde hizmet veriyor. Birisi kadın ve çocuk hastanesi olarak kullanıyor, diğeri de devlet hastanesi hizmeti veriyor. Bunlar yaklaşık 55-60 yıllık hastaneler oluyor. Bu daracık hastanelerde hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi yeni hastanenin acil binasını gezdik, mevcut hastanelerinin kapasitesi kadar neredeyse” ifadelerini kullandı.

Namlı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ayrıca özel hastanelerin yeni devlet hastanesiyle rekabet edebilmesi için kendilerini üst düzeye çıkarmaları gerecek. Bu şekilde özel hastaneler yeni devlet hastanemizle rekabet edemezler. Yeni devlet hastanemiz özel hastaneyi aratmıyor zaten.”

“Yeni hastanemizle hastalarımızın mağduriyetini büyük ölçüde gidereceğiz”

Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz ise yeni devlet hastanesinin Kastamonu için büyük bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Allah devletimize zeval vermesin, başta Sağlık Bakanlığı'ndaki büyüklerimiz olmak üzere ildeki büyüklerimiz çok büyük emekler verdiler. Bir ülkenin, bir ilin gelişmişlik ölçütü kanımca sağlık ve ulaşımdır. Yapımı devam eden ve bitmek üzere olan Ilgaz Tüneliyle inşallah eş zamanlı olarak açılması birazda manidar oldu. Kastamonu, bu sayede ulaşım sorununu çözmüş olacak. Sağlık sorununu da çok büyük ölçüde halletmiş olacak. Eski hastanemiz 1939 yılından kalma bir hastaneydi. Şimdiye kadar hep hekim ve idareci özverisiyle yürüyordu. Hasta mağduriyeti hekim kaynaklı olmasa bile hastanenin eski olmasından kaynaklı karşımıza şikayetler geliyordu. Yeni hastanemiz ile birlikte nitelikli hekim hizmetiyle birlikte bu mağduriyetin çok büyük ölçüde giderileceğine inanıyoruz biz. Hastanenin fiziki imkanlarına uygun nitelikli düzgün cihazları alma hedefi içerisindeyiz. Çok büyük bir kısmını da tamamladık, bir kısmı da gelmek üzere ihale aşamasında. İnşallah fiziki imkanlarına uygun ve yakışan cihazları da temin edince sağ salim hastaneyi Kastamonu halkına ve hekimlerine teslim edeceğiz inşallah.”

Vedat Yunus İkizoğlu