78 yaşında motosikletten düşüp yaralandı

Kaza bugün saat 15:30 sularında İstasyon caddesinde meydana geldi. Mustafa Başalan, 03 LS 278 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosikletten düşerek yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler yaşlı adamı yolun kenarına alarak ambulansa haber verdi. Kaza sonrası çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.