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78 yaşındaki Mukkades teyzenin bayrak sevgisi

Resmi törenlerde ve bayramlarda elinde Türk bayrakları ile en önde yer alan 78 yaşındaki Mukaddes Çıra Kokeralp, “Bayrağım için ölürüm” dedi.

78 yaşındaki Mukkades teyzenin bayrak sevgisi

28 Ekim 2016 20:47

78 yaşındaki Mukaddes Çıra Kokeralp, Cumhuriyet Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünde tüm programlara katılarak Atatürk sevgisini gösteriyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde yapılan basın açıklamasına katılan Kokeralp, Atatürk Anıtı'nda yapılan törende de yine en önde yerini aldı. Halen eşiyle birlikte adeta Atatürk müzesine dönüştürdüğü evinde yaşayan Kokeralp, Atatürk sevgisinin kendisine ailesinden kaldığını söyledi. Kokeralp, “Bu bayrakların yazılarını kendim hazırlıyorum. Bayrakların etrafındaki dantelleri kendim dikiyorum. Her şeyini kendim yaparım. Evimde de aynı böyle bir hava var. Müzede bile o kadar eser, kitap yoktur. Bendeki Atatürk sevgisi doğuştan geliyor. Babamız bizi öyle yetiştirdi” şeklinde konuştu.

Annesinin Atatürk'ün memleketi Selanik'ten 9 yaşında Edirne'ye geldiğini anlatan Kokeralp, “Benim annem 9 yaşında Selanik’ten gelmiş. Rahmetli Zübeyde Hanım’ın evi ile annemlerin evinin arasında bir ev varmış. Zübeyde Hanım'a komşu anne derlermiş. Makbule Hanım da annemin arkadaşıymış. Babasına da dayı diyorlarmış. Bu sevgi bize anne babamızdan kalma. Atatürk’ü dünya seviyor, yalnızca Türkler değil. Atatürk ve Türkiye sevgim hiçbir zaman azalmayacak. Ben bayrağımı hiçbir zaman yere indirmem, bayrağım için canımı feda ederim. Atatürk’ü yaşatacak olan gençlerimizdir. Şu anda gençler savaşıyor. ‘Ne mutlu Türküm diyene’. Gençlerimiz Atatürk’ün izinden kopmamalı. Ben Edirneliyim ama bütün dünya beni Atatürk sevgimden dolayı tanıyor” ifadelerini kullandı.  

Tamer Yavuz
 

Etiketler: bayrak


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