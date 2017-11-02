78 yıldır atık yağ tenekelerine şekil veriyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 78 yıldır lehimcilik ve demircilik yapan 85 yaşındaki Abdurrahman Yunusoğlu, ilçede kullanılmayan ve atıl vaziyetteki tenekeleri şekillendiriyor. Hurdacıların toplayıp getirdiği tenekelerden birçok ev eşyası yapan Yunusoğlu, hem geri dönüşüme, hem de evinin geçimine katkı sağlıyor. Topladığı tenekeleri demir makasıyla kesen Yunusoğlu, çekiçle şekil verdikten sonra kaynak yapıp, soba, soba borusu ve huni olarak satıyor. Bunun yanında ufak çaplı tamir işleri de yapan Yunusoğlu, günün tamamını yaklaşık 6 metrekarelik dükkanında geçiriyor. Suruç ilçesinin en yaşlı esnafı olarak bilinen 85 yaşındaki Yunusoğlu, 78 yıldır sürdürdüğü iş sayesinde 8 çocuk büyüttüğünü ve hiç kimseye muhtaç kalmadığını belirtti. Yaptığı iş sayesinde kimseye muhtaç olmadığını dile getiren Abdurrahman Yunusoğlu, "7 yaşından beri bu işi yapıyorum. 1955 yılında terhis olduktan sonra Şanlıurfa’dan Suruç’a geldim. Suruç’a geldikten sonra geçimimi bu işle sağladım. Tenekelerden soba, soba borusu, huni ve her türlü lehim işleri yapıyorum. 6’sı erkek, 2’si kız olmak üzere 8 çocuğum var. Hep bu işi yaparak çocuklarımı büyüttüm. Bakkallardan, komşu esnaflardan topladığım tenekeleri burada makas, bıçak ile oyuyorum. Yaptığım malzemeleri de satıyorum. Genellikle, soba ve soba boruları yaptığımdan dolayı kış aylarında daha çok işlerim oluyor. Allah’a çok şükür karnımız doyuyor. Kimseye bir ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

İlçenin en yaşlı esnafı

Esnaf Abdurrahman Yunusoğlunun ilçede en sevilen ve en yaşlı esnaflardan biri olduğunu belirten vatandaş Mehmet Çelik, “Abdullah amcamız, biz kendimizi bildiğimiz günden beri bu sanat ile uğraşıyor. El emeği, göz nuru olan bu işi yapıyor. Suruç’un sevilen sayılan esnaflarından birisidir. Canlı tarih diyebiliriz. Esnaflardan aldığı tenekeleri değerlendirip, soba, soba borusu ve huni yapıyor. 90 yaşına dayandı, halen üretiyor, halen çalışıyor. Suruç bu insanla gurur duyuyor. Vatandaşlar arasında çok seviliyor. Torunları da olmak üzere tüm ailesine bakıyor. Sabah saat 05.00’da kalkar, akşam 07.00’da iş yerini kapattıktan sonra evine gider, orada da çalışır. Suruç ilçesinin en yaşlı esnafıdır. Suruç bu esnaf ile gurur duyuyor” dedi.

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya