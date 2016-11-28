Çemişgezek’te uzun yıllar kırık-çıkıkçılık yapan Pembe Yılmaz, vatandaşlara doktor önerisinde bulundu. Geçmiş yıllarda ilçede doktor olmaması nedeniyle vatandaşın kırıkçılara yöneldiğini anlatan Yılmaz, “Ben kabiliyetimi babamdan öğrendim. Babamda kırık çıkık tedavisi yapardı. Babam vefat ettikten sonra zorunluluk hali yüzünden vatandaşların kırıklarını ben tedavi etmeye başladım. Her eklemdeki kırık, çıkık ve kuyruk sokumu çıkıklarının tedavisiyle birlikte bitkisel yöntemlerle ilaçlarını da ben yapıyordum. Bu işi yaptığım son güne kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Eşim ve çocuklarım hep kalıcı bir sakatlığa istemeden sebebiyet vermemden korkarlardı. Bu işi yapmamı istemezlerdi. Ancak ben Allah rızasını gözettim. O zamanlar doktor ve ilaç yoktu. Şimdi her yerde modern hastane ve doktorlar var. Sağlık şartları son derece iyi ve gelişmiş. Vatandaşlara tercihlerinin modern tıptan yana olmasını öneriyorum” dedi.

Sezai Akın

