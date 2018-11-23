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79 ayı kış uykusu için enerji depoluyor

79 ayı kış uykusu için enerji depoluyor
79 ayı kış uykusu için enerji depoluyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı’ndaki 79 ayı, kış uykusu için enerji topluyor.

79 ayı kış uykusu için enerji depoluyor - Tıkla İzle

Türkiye genelinde sahipleri tarafından cadde ve sokaklarda oynatılırken 1993 yılında bir çok şehirden toplanan ayılar, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'na getirildi. Bir dönem Yeşilçam film kuşağında çalgıcıların müzikleri eşliğinde oynayarak filmlerde boy gösteren ayıların da aralarında bulunduğu 79 ayı, doğal ortamlarda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiriyor. 302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılar, çok iyi beslendikleri ve gıda sıkıntısı çekmedikleri için kış uykusuna yatmayı ise unuttu. Bakıcılarının verdiği sebze ve meyveleri tek hamlede yiyen ayıların bu yıl kış uykusuna yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. 

Bakım altındaki ayıların kış aylarında yiyecek bulabileceğini tahmin etmesi durumunda yine uykuya yatması zor görünürken, 7 gün 24 saat hizmet verilen barınaktaki ayıların rahata alışmış olması kış uykusunu unuttuklarını gösteriyor.  

Abdullah Çibir - Samet Doğru
 

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