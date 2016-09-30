Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında okullarda çalışacak 798 işçi alımı için İş-Kur'a iki günde 10 bin kişi başvurdu. Müracaatlar hala devam ederken, iş umudu ile sabahın erken saatlerinde İş-Kur önüne gelen vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İş-Kur Müdürü Salih Serçe, okullarda geçici çalıştırılmak üzere alınacak kişilerin salı günü itibariyle müracaatlarını almaya başladıklarını belirterek, “İki gün içerisinde yaklaşık 10 bin kişi bize başvurdu. Müracaatlarımız hala devam ediyor. Haftaya kadar devam edecek. Müracaatlar sonunda bu sayı çok daha fazla artacaktır” dedi.

Geçen yıl 6 bin kişinin istihdamını sağladıklarını ifade eden Serçe, “Bu yıl bu sayı çok daha az olacak. Müracaatlar bittikten sonra okullarda çalışacak kişilerin belirlenmesi, yapılacak olan değerlendirmenin ardından netlik kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Atilla İdiz