7’den 70’e Afrin’deki Mehmetçik’e dua

Üsküdar Belediyesi’nin organizasyonunda, sabah namazının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden ve şehit olan askerler için hatim duası yapıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde, sabah namazından sonra gerçekleşen duaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçe müftüsü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazına katılan cemaat ve din görevlileri tarafından Afrin şehitleri için hatim okundu. 7’den 70’e Afrin askerleri ve şehitleri için dua eden cemaat, ilçe müftüsünün duasına da hep birlikte ’amin’ dedi.

Burada konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu an bir savaş halindeyiz, savaşta askerimiz, ordumuz cephede savaşırken biz millet olarak onları dualarımızla, niyazımızla desteklemek zorundayız. Moral motivasyon da bu işlerde çok önemli. Bugün de Üsküdar’ımızdaki neredeyse bütün bilgi evlerindeki çocuklarımız ve anne, babaları ile bir sabah namazında buluştuk. Yaklaşık 3000 kişi ile güzel bir namaz ve ardından dua oldu. Buradan askerimize ve ordumuza dua ediyoruz, bu aziz milletimizin birliği ve beraberliği için en değerli varlıklarını, canlarını ortaya koyan askerlerimizi Allah muvaffak eylesin” dedi.

Aydemir Kadıoğlu