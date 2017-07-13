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7’den 70’e herkes ziyarete geliyor

Darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan kabrine 7’den 70’e herkes ziyaret ederek kabri başında dua okuyor.

7den 70e herkes ziyarete geliyor

13 Temmuz 2017 14:06

Adana’dan ziyarete gelen vatandaşlardan Ahmet Güler, "Kahraman şehit Ömer Halisdemir’in kabrine geldik, çok duygulandık. Bu vatan için, bu topraklar için ve bu bayrak için toprağa canını ve kanın vermiş şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şu an mezarının başındayız duygular ifade edilemez yaşanır” dedi.
Konya’dan gelen yaşlı bir amca ise, "Şehidimizin ziyareti için Konya’dan geldik. Memleketimin suyundan getirip burada Kahraman Şehidimizin kabrini sulamak nasip oldu. Bu vatan, memleket için gençliğimiz bu vatanı böldürmeyecek, ezanı dindirmeyecek ve bayrağı indirmeyecektir” diye konuştu.
Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretler gün geçtikçe de artıyor 

Mücahit Bilgi


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