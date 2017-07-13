7’den 70’e herkes ziyarete geliyor

Adana’dan ziyarete gelen vatandaşlardan Ahmet Güler, "Kahraman şehit Ömer Halisdemir’in kabrine geldik, çok duygulandık. Bu vatan için, bu topraklar için ve bu bayrak için toprağa canını ve kanın vermiş şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şu an mezarının başındayız duygular ifade edilemez yaşanır” dedi.

Konya’dan gelen yaşlı bir amca ise, "Şehidimizin ziyareti için Konya’dan geldik. Memleketimin suyundan getirip burada Kahraman Şehidimizin kabrini sulamak nasip oldu. Bu vatan, memleket için gençliğimiz bu vatanı böldürmeyecek, ezanı dindirmeyecek ve bayrağı indirmeyecektir” diye konuştu.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretler gün geçtikçe de artıyor

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