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7'nci kattan düşen gelinini görünce sinir krizi geçirdi

Konya’da 7 katlı apartmanın çatı katından düşerek hayatını kaybeden gelininin cansız bedenini gören kayınpederi sinir krizi geçirdi.

7nci kattan düşen gelinini görünce sinir krizi geçirdi

09 Aralık 2016 11:46
7'nci kattan düşen gelinini görünce sinir krizi geçirdi - Tıkla İzle

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında oturan evli ve 2,5 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen Duygu T. henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katından düştü. Beton zemine düşen Duygu T.'yi gören bir esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Aldığı haber üzerine olay yerine gelen kayınpeder İsmail T. gelinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Bu sırada çatı katında bulunan daireye giren polis ekipleri inceleme yaparak, genç kadının eşi Ali T. ile görüştü. Ali T.'nin eşinin düştüğünden haberinin olmadığını söylediği öğrenilirken, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Duygu T.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerine duruyor. 

Mustafa Beşer
 

Etiketler: gelin, Konya


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