Bu sene yedincisi gerçekleştirilen Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında verilen 'Elektrik, Akaryakıt ve LPG Sektörü Başarı Ödülleri'nde, Akenerji; ilkini Nisan, ikincisini ise Kasım ayı içinde gerçekleştirdiği ve Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin kapasitesini paydaşlarına açtığı 'Sanal Santral İhalesi' projesiyle Akenerji 'Altın Voltaj' ödülünü kazandı. Yapılan açıklamaya göre şirket, ilk ihaleden farklı olarak ikinci ihalede teklif alma işlemini elektronik ortama taşımıştı. Akenerji, Sanal Santral İhalesi ile, paydaşlarına tesis maliyetleri ve krizlerden etkilenmeyecekleri bir üretim kapasitesi kullanım hakkı sunabiliyor.

