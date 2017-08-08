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8 Ağustos 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

8 Ağustos 2017 yurtta hava durumu |Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

08 Ağustos 2017 08:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. 

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35
İstanbul: Parçalı bulutlu sabah ilk saatler yer yer puslu 36
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 39
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü


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