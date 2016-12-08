Yağışların sabah saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacak ve sıcaklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra Marmara ve iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-60 Km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Kar yağışlarının yerel olarak yoğun olması bekleniyor) 4

Erzurum: Parçalı bulutlu -12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 5