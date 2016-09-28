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8 ay kirpi ve yılan yemiş

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 8 aydır 13 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarmaya teslim oldu. Ozan B., yakalanmamak için çıktığı dağda yılan ve kirpi yiyerek beslendiğini söyledi.

8 ay kirpi ve yılan yemiş

28 Eylül 2016 15:14

Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Gelendost ilçesinde çalıştığı gazinoda çeşitli tarihlerde 13 suça karışan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki Ozan B., babasının Yalvaç’a bağlı Gökçeali köyü yakınlarındaki dağa çıktı. Dağda yaklaşık 8 ay saklanan Ozan B., burada yakaladığı yılan, kirpi gibi hayvanlar ve bulduğu meyvelerle beslendi. Jandarmanın sürekli kendisini aradığı şahıs, kaçamayacağını anlayınca teslim oldu. Jandarma tarafından ifadesi alınan Ozan B., işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Ozan B., mahkemece tutuklandı.

Etiketler: kirpi, yılan


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