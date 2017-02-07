Cemil Binicioğlu’na uyguladıkları ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, “180 kilo ağırlığında bize gelen hastamıza, sleeve gastrektomi ameliyatını planladık. Hastamızın ameliyatı gayet başarılı geçti ve kendisini üçüncü gün taburcu ettik. Hastamız, ameliyat sonrası hem kilolarından kurtuldu, hem de sağlığına kavuştu. Ameliyattan sekiz ay sonra 78 kiloya veda ettik” dedi.

Ameliyat sonrası 180 kilodan 102 kiloya gerileyen Binicioğlu, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Cavit Göktaş’a teşekkür ederek, "Büyük bir karar ve sonrasında kilo vermenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. 76 bedenden 40 bedene düşmek, bunun hissettirdiği mutluluk tarif edilemez" diye konuştu.