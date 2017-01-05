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8 bin asker emir bekliyor

Farklı sabotaj girişimleriyle engellenmeye çalışılan El Bab operasyonuna katılacak 8 bin Mehmetçik saldırı için emir bekliyor.

8 bin asker emir bekliyor

05 Ocak 2017 09:56

Yakın bir dönemde başlayacak operasyona Türk askeri tek başına girecek, ÖSO operasyonda destek güç olarak görev yapacak. Akil Dağı bölgesinde 14 şehit verilmesinin ardından kısmen ertelenen operasyon için silah ve cephane takviyesi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hazırlıklarını tamamladı. Asker sayısı 8 bine çıkarılan bölgede 3 farklı üs inşa edildi.

SAYI 5 BİN ARTIRILDI
Farklı bir strateji ile hazırlanılan operasyon öncesi, terör örgütüne ait merkezler ve Rakka bağlantı güzergahı hava ve karadan vurularak ikmal ve harekat alanı kısıtlandı. Bab merkezinde sayıları 350 ila 500 arası değişen DEAŞ terör örgütü mensupları, merkez karargahlarına çocuk ve kadınların giriş-çıkış yapmalarını sağlayarak kamuflaj sağlamaya çalışıyor. Maket zırhlı araç ve karargah üstlerine kurulan aynalar da DEAŞ tarafından uygulanan aldatma metotları arasında. Bölgede yağan kar ve yağmur sebebiyle oluşan çamurlu arazi ve ilçeye çöken sis bulutları harekat planını zorlaştırıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı çerçevesinde 3 bin civarında Türk askeri ile yürütülen Bab operasyonu için bu sayı 8 bine çıkarıldı.

BORULARI PATLATACAKLAR
Fırat Nehri'nden Halep'e su taşıyan 2 metrelik ana hat, Bab bölgesinde terör örgütünün kontrolu altında bulunuyor. Saha kaynaklarına göre DEAŞ, Kubbesin bölgesinden geçen 2 metre çapındaki boruları patlatarak tank ve zırhlıların suyla engellenmesine çalışabilir. TSK tarafından tasarlanan son harekat planında özel kuvvet askerleri ve sızma ekibi dahil tüm birimler TSK mensuplarından oluşacak. ÖSO ise bölgeyi iyi bilen 100 kişilik bir ekiple lojistik destek sağlayacak. Bu arada Bab'daki terör mevzilerine yönelik Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar, havan ve tanklarla atışlar sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı dün DEAŞ'a ait 104 hedefin vurularak imha edildiğini, operasyonda 6 DEAŞ'lının da öldürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Yeni Şafak


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