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8 bin TL'lik iş yeri hırsızlığı kamerada

Kartal'da bir iş yerine giren iki hırsız 8 bin TL'lik inşaat malzemesi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

8 bin TLlik iş yeri hırsızlığı kamerada

12 Ekim 2016 10:33
8 bin TL'lik iş yeri hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, Kartal Orta Mahallesi Kaptanı Derya Caddesinde dün gece yarısı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs beyaz bir araçla yapı malzemesi satan iş yerinin önüne geldi. Bir süre etrafı araştıran hırsızlar daha sonra iş yerinin kapısını açmaya çalıştı. Hırsızlardan bir tanesi yolu gözetlerken diğeri demir keskisi kullanarak kapıyı açtı. Daha sonra iş yerine giren hırsızlar 8 bin TL'lik inşaat malzemesi çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından E-5 karayolu istikametine gittikleri belirlenen hırsızlar hakkında polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki şahıs iş yerinin önüne geliyor. Şahıslardan bir tanesi etrafı gözetlerken diğeri yanlarında getirdikleri demir keskisi ile iş yerinin kapısını açıyor. Daha sonra iş yerinden çaldıkları inşaat malzemelerini çuvallarla arabaya taşıyor. Hırsızlar olayın ardından iş yerinin önünden kayboluyor. 

Cenk İşver

Etiketler: 8 bin TL, iş yeri hırsızlığı, kamerada, Kartal


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