Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Atılay Ersan Oman nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Teftiş Kurulu Üyesi Deniz Özmen, Panama Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Genel Müdür Hatice Aslıgül Üğdül, Slovakya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avusturya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş Portekiz nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı Avusturya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Ali Naci Koru Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi görevine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Tanju Bilgiç Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Ahmet Yazal Moğolistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, Portekiz nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ebru Barutçu Gökdenizler, Slovakya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lebibe Gülhan Ulutekin ve Oman nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Uğur Doğan merkeze alındı.
Onur Emre Durak