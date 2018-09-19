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8 çocuk annesi kadın kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü

8 çocuk annesi kadın kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü
8 çocuk annesi kadın kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü

Iğdır'da 8 çocuk annesi Güner Çağraş, kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Salman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü Mehmet Çağraş, aşırı geçimsizlik nedeniyle eşi Güner Çağraş'ı barışmaya ikna edemeyince çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı. Kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Güner Çağraş, özel bir hastaneye daha sonra Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Çağraş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan koca Mehmet Çağraş'ın sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  

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