Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C üyelerinin Sancaktepe’de gözaltına alınan il sorumlularının yerine yeni isimler belirlemek üzere Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’nde toplantı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takiplerin ardından 18 Kasım’da İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonda aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorguya alındı.

Örgüt yöneticisini seçmek için toplanmışlar

Şüpheliler sorguya alınırken, adreste ele geçirilen örgütsel dokümanlar incelendi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin, daha önce yakalanan bölge sorumlularının yerine yeni örgüt yöneticilerini belirlemek amacıyla toplantı yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Grup Yorum üyelerinden İ.A., S.A., H.B., S.K., F.K., A.A. ile birlikte A.Ö., D.P. isimli şüpheliler tutuklandı. M.V., M.V. ve C.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan Grup Yorum üyelerinin birçok suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İ.A.’nın 7, S.A.’nın 5, H.B.'nin 3, D.P.'nin 6, F.K.’nin 1, A.A.’nın ise 11 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Sancaktepe’de düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C’nin sözde 'Akdeniz bölge sorumlusu' Deniz Ö., 'Adana sorumlusu' Garip P., 'Bursa sorumlusu' Özlem K., 'Tunceli sorumlusu' Selda B., 'Antalya sorumlusu' Dursun G., 'Elazığ-Malatya sorumlusu' Erdinç Ö., 'Gaziantep sorumlusu' Hüseyin K., 'Mersin sorumlusu' Kübra S., 'Diyarbakır sorumlusu' Yurdagül G. ve 'Eskişehir sorumlusu' Eda A. gözaltına alınmıştı.

Tugay Saday

