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8 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde sağanak yağış bekleniyor.

8 Ekim 2016 yurtta hava durumu

08 Ekim 2016 11:33

 Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Amasya ve Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, zamanla kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Bursa: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30 

Etiketler: anakarada hava durumu, istanbulda hava durumu, Meteoroloji, yağmur


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