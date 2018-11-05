8 evin yandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği köyde, vatandaşlar kışa evsiz giriyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde 9 ay önce çıkan yangında Döndü Kansız adlı vatandaş hayatını kaybederken 8 evde kullanılamaz hale geldi. Yangının üzerinden 9 ay gibi bir sürenin geçmesine rağmen yaralarını saramayan köylüler, kış ayını evsiz geçireceklerini belirterek büyük mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. Yangında mağdur olan yangınzedeler, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, biran önce evlerinin yapılmasını istedi.

Yangının çıktığı iş yeri sahibi olan ve aynı zamanda yangında annesi Döndü Kansız'ı kaybeden Hakkı Kansız, yangın sonrasında büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Kansız, “7 Şubat 2018 tarihinde köyümüzde marangoz atölyesinde elektrik tesisatından çıktığı söylenen yangında maalesef 8 ev yandı. Aynı yangında annem Döndü Kansız da hayatını kaybetti. O gece Özboyu köyü tabiri caiz ise Cehennemden bir gece yaşadı. Yangın öncesinde ve sonrasında ilgili kurumlara köy yerinin taşınması için sürekli müracaat ve taleplerimiz olmasına rağmen bir türlü olumlu cevap alamadık. Yangın sonrasında Kaymakamlıktan gelen yetkililer gerekli yardımların yapılacağı ve hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği sözünü verdi. Aradan geçen sürede evleri yanan vatandaşlarımız halen imam evinde veya komşu evinde kalmaktadır” dedi.

“Biz para istemiyoruz ev istiyoruz”

Yangında evini kaybeden Emine Biçici ise, “Yangın sonrası evimizin yapılacağı sözü verildi fakat o günden bugüne ben halen komşuların evinde kalıyorum. Kaymakamlığa gidiyoruz bize yakın zamanda yardım gelecek diyorlar fakat ne gelen var ne giden var. Kış geldi yakacak odunumuz yok, komşuların verdiği odun ile evi ısıtıyorum. Yazık değil mi bize?” diye konuştu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de, Özboyu köyünün yerinin taşınması ve yangınzedelere yeni ev yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, Özboyu köyü muhtarına muhalif birkaç kişinin yerlerini vermemesinden dolayı sürecin uzadığını kaydetti. Pişkin, yangın sonrası köylülere de gereken yardımın yapıldığını söyledi.

Sedat Ağacıkoğlu

