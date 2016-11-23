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8 gündür kayıp genç cezaevinde çıktı

Gaziantep'te 8 gün önce evinden ayrılan ve ailesi tarafından günlerdir aranan Volkan Yıldırım’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

8 gündür kayıp genç cezaevinde çıktı

23 Kasım 2016 15:24

Olay, 15 Kasım 2016 tarihinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesinde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Volkan Yıldırım 8 gün önce evden ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. Bunun üzerine emniyete başvuran gözü yaşlı aile sosyal medya üzerinden “Kayıp Aranıyor’’ başlığıyla kampanya başlattı.

İddiaya göre, aile 8 gün boyunca her yerde aradıkları oğulları Volkan Yıldırım’ın izine hiçbir şekilde ulaşamadı. Kentteki hastane ve karakolları tek tek dolaşan aile, bir yakınlarının tavsiyesi üzerine son çare olarak cezaevini aradı. Volkan Yıldırım’ın cezaevinde olduğunu öğrenen ailesi bir yandan oğullarının hayatta olduğuna sevinirken, diğer yandan cezaevinde olduğu için buruk bir mutluluk yaşadı. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, kayıp genç


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