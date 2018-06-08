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8 Haziran hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

8 Haziran hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

08 Haziran 2018 09:49

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genelliklekuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
İstanbul'da hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 38
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı bulutlu 26
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36  

 

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