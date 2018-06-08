8 Haziran hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklekuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul'da hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 38

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36