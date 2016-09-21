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8 HDP'li vekil ifadeye çağrıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekilini ifadeye çağırdı.

8 HDPli vekil ifadeye çağrıldı

21 Eylül 2016 15:47

Edinilen bilgiye göre, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen milletvekili dosyalarının incelemesi devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kentte çeşitli tarihlerde düzenlenen etkinliklerde yaptıkları konuşmalarda suç unsuru tespit edilen ve terörist cenazelerine katılan milletvekilleri hakkında yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan, Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan, Tuğba Hezer Öztürk ve Nadir Yıldırım'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından ifadelerinin alınması için eylül ayında farklı tarihlerde davetiye gönderdiği öğrenildi.
 


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