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8 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

8 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
8 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Isparta merkezli 8 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına düzenlenen operasyonda hakkında gözaltına kararı verilen 14 şüpheliden 2'si öğretmen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ‘Isparta Kadın Yapılanması’na yönelik Isparta merkezli Adana - Afyonkarahisar -Mardin-Sivas-Ankara-Erzurum ve Denizli’de operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 14 kadın şüpheliden 2’si öğretmen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin daha yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.  

Feti Kılıç 

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