8 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ‘Isparta Kadın Yapılanması’na yönelik Isparta merkezli Adana - Afyonkarahisar -Mardin-Sivas-Ankara-Erzurum ve Denizli’de operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 14 kadın şüpheliden 2’si öğretmen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin daha yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Feti Kılıç