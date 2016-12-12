İstanbul, Hakkari, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Manisa, Mardin ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda HDP'li yönetici gözaltına alındı. Mardin'de gözaltında bulunan Artuklu belediyesi çalışanı ve DBP'li yönetici 17 kişi tutuklandı.

Mersin'de HDP'ye yönelik operasyonda aralarında İl Başkanı ve meclis üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan merkez Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Fazıl Türk adresinde bulunamazken, Eş Başkan Yüksel Mutlu'nun ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda, HDP İl Başkanı Sadun Doğan, İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanverdi ile HDP Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediyesi Başkanı Fazıl Türk adresinde bulunamazken, Eş Başkan Yüksel Mutlu'nun ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan HDP'liler Mersin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün aranmasına devam edilirken, kentte operasyonun sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’da HDP il ve ilçe yöneticilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde HDP’li yöneticilere düzenlenen operasyon kapsamında HDP Istanbul il başkanı Aysel Güzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, HDP il binasında ve birçok HDP ilçe binasında arama yapıldığı öğrenildi.

Adana'da terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri şafak vakti yaptıkları operasyonda HDP Adana İl ve ilçe eş başkanları ile birlikte 25 partiliyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Polis Adana merkez ve Ceyhan ilçesinde 30 adrese eş zamanlı özel harekat polisinin de desteğiyle girdi. Yapılan operasyonda aralarında HDP Adana İl Eşbaşkanları, Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Ceyhan ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 partili gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp kurumuna getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra basın mensuplarının "neden gözaltına alındınız" sorusuna "eş bakanıyım" cevabını verdi. HDP Seyhan İlçe Eş Başkanı olduğunu söyleyen bir kadın ise basın mensuplarının soruları üzerine" HDP Seyhan İlçe Eş Başkanıyım siyasi partinin ne terörü" diye yanıt verdi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılara atılan suçlamanın ise bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık, terör örgütü propagandası olduğu ileri sürüldü. Zanlılardan HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz, yaklaşık 2 ay önce gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası ile serbest bırakılmıştı.

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında HDP Manisa İl Başkanı A.E, HDP Salihli İlçe Başkanı A.M. ve A.D, A.O. ve M.B. "Terör örgütüne üye olmak", "Örgüte finans sağlamak" ve "Örgüte eleman temin etmek" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.



Şanlıurfa ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü operasyonları düzenlendi. Sabah saatlerinde haklarında gözaltı kararı çıkartılan HDP'lilerin de aralarında bulunduğu 58 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların İstanbul’da çevik kuvvet polisine düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alındıkları iddia edildi.

Operasyonların ise devam ettiği öğrenildi.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 17'si tutuklandı.

Mardin adliyesine Pazar günü çıkarılan 20 kişiden Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İ?leri Daire Başkanı Hüseyin Falay, savcılıktan serbest bırakılırken, Aralarında Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak ve Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Birtek, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geriye kalan 17 kişi ise Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, DBP Artuklu Eski ilçe başkanı Mehmet Şirin Gültekin , Artuklu BDP Meclis Üyesi Mehmet Ali Amak, Artuklu belediye zabıtası İbrahim Aydın, Nusaybin BDP belediye meclis üyesi Neyaz Yıldız, Artuklu BDP belediye meclis üyesi Fazile Yıldırım, Artuklu Belediyesi DBP meclis üyesi İshak Saruhan, Mayader eski Mardin İl Başkanı Feyat İldeniz, Mardin Büyükşehir Belediye başkan danışmanı Enver Ete, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler dairesi Şube Müdürü Abdülmelik Selçuk, Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yunus Öztürk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Yavuz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire dairesi şube müdürü Mehmet Ali Dal, Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanı şantiye şefi Şehmuz ?imdi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı Halil Bahadur ve Doğan Angay'' nöbetçi mahkemece tutuklanarak Mardin E tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne gönderildi.



HDP İl Eş Başkanı Konur gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari İl Eş Başkanı Evin Konur gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, terörle mücadele ekipleri dün gece bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP Hakkari İl Eş Başkanı Evin Konur ile DBP eski İl Başkanı Zübeyde Bor gözaltına alındı. Gözaltına alınan Konur ve Bor'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda HDP il eş başkanı, DBP il eş başkanı, DBP Şahinbey ilçe başkanı, DBP Şehitkamil ilçe eş başkanı, eski DBP il başkanı, eski DBP Şehitkamil ilçe başkanı ile eski ve yeni parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden, eylem ve faaliyette bulunan, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu toplam 52 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda HDP Gaziantep il eş başkanı, DBP il eş başkanı, DBP Şahinbey ilçe eş başkanı,DBP Şehitkamil ilçe eş başkanı, eski DBP il başkanı, eski DBP Şehitkamil ilçe başkanı ile eski ve yeni parti yöneticileri, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER) Başkanı, Kongreya Jinen Azadi-Özgür Kadın Kongresi (KIA) sorumlusunun da aralarında bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından olan KCK/TY (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Yürütmesi) adına kentte sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, yasa dışı eylemler düzenleyen, sosyal medya üzerinde terör örgütünün propagandasını yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret eden 36 kişi gözaltına alındı.