8 kahramana veda!

Şehit ağabeye kamuflajlı uğurlama

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenaze törenine askeri kamuflaj giyerek katıldı.

Batman'da hainlerin önceden tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu, aralarında Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök'ün de olduğu 8 asker şehit olmuştu. Neşet Gök'ün naaşı dün akşam saatlerinde Eskişehir'e getirildi. Reşadiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin babası Turan, annesi Nurcan, kardeşleri Burak ve Batuhan cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Ağabeyine ‘şehit olacaksın' demiş

Eskişehirli şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök, cenaze törenine askeri kamuflaj ile katıldı. Tabutun olduğu alana Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte el ele gelen Batuhan, bir an olsun ağabeyinin tabutunun başından ayrılmadı. Burada askeri yetkililer ve cenaze törenine katılanlar ile birlikte dualar eden küçük Batuhan, görenleri duygulandırdı. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ile cenaze namazını kılan Batuhan'ın, ağabeyi izne geldikten sonra gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edilmişti.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Gök'ün cenazesi tekbirlerle top aracına getirildi. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Neşet Gök'ün naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliği'ne gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nişanlısının kamuflajını giyip 'Hayallerimizi çaldılar' diye gözyaşı döktü

Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun tabutuna sarılan nişanlısı Nesrin Atağ, "Bizim hayallerimizi, umutlarımızı çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.

Batman'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehit Göksu'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Fidase Göksu ve nişanlısı Nesrin Atağ, tabutun önündeki fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.

Nişanlısının kamuflajını giyen ve tabuta sarılarak gözyaşı döken Nesrin Atağ, "Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diye konuştu.

Şehidin ağabeyi ve mahalle muhtarı olan Seyitahmet Göksu ise kardeşinin tabutuna sarılarak, “Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim” şeklinde konuştu.

İlçede bulunan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı. Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.

Ispartalı şehide veda

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, memleketi Isparta'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak Isparta Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin cenazesi cuma namazının kılınmasının ardından Isparta Garnizon Şehitilği'nde toprağına verilecek.

Batman şehidini babası ve kardeşi asker kıyafetiyle uğurladı

Batman'da bölücü terör örgütü PKK'lı hainlerce asfaltın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce, Ankara'da gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehidin babası ve kardeşi cenaze törenine asker kıyafetiyle katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 8 asker şehit oldu. Ankaralı şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce (26) için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kuvvet komutanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan protokol üyeleri camiye girişlerinde şehidin babası Ömer İnce, annesi Sündüz İnce ve kardeşine taziyelerini sundu. Cuma namazı sonrası şehit İnce için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşları dökerken, baba Ömer İnce şehit oğlunun arkasından el salladı. Şehit İnce'nin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Elvankent Şehitliği'ne götürüldü. Öte yandan, şehidin babası ile kardeşinin törene asker kıyafetiyle katıldığı görüldü.

Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer dualarla uğurlandı

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'da terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsalını yasa boğdu. Doğup büyüdüğü topraklara ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu ile dönen şehit Okan Dinçer'in yakınları büyük acı yaşadı. Şehidin annesi Arife, babası Tezcan Dinçir, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, kardeşi Oktay ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze ilk olarak evinin önüne getirilirken, yapılan duanın ardından helallik alındı. Al bayrağa sarılı şehidin tabutu dualarla köy meydanına taşındı.

Şehidin cenazesi Bademli Mezarlığı karşısında bulunan meydanda kılındı. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde tekrar helallik istenirken, gözyaşları sel oldu. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Plt. Tuğgeneral Kemal Turan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir milletvekilleri ile binlerce vatandaş katılırken, cenazede üst seviyede emniyet görevlileri tam kadro yer aldı.

Şehit Yahya Şen, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi

Batman'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonrasında ağır yaralanan ve uçakta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yahya Şen, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan da katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 8 asker şehit düştü. Patlama sonrasında ağır yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen (24), ilk müdahalenin yapıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinden Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçak ile götürülürken yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş için Kırıkkale'de düzenlenen cenaze törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Bilal Erdoğan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yahya Şen'in cenaze töreni memleketi olan Kırıkkale'ye getirildi. Cuma namazını müteakiben Kırıkkale Merkez Nur Camii'nde düzenlenen törenle binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. İkiz kardeşi Zekeriya Şen, annesi ve babası Şehit Yahya Şen'in tabutunun başında gözyaşı döktü.

Bakan Soylu, Şehit Yahya Şen'in tabutunu omuzladı

Cenaze namazı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan şehit Yahya Şen'in tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar götürdü. Tören sonrası vatandaşlar terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Bazı vatandaşlar ise Bakan Soylu'ya "İdam istiyoruz” diye seslendi.

Şehit Yahya Şen'in cenazesi Balışeyh ilçesi Akçakavak Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit babasının en ağır yükü

Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, PKK terör örgütünün 34 yıl önce şehit ettiği ilk asker olarak kayıtlara geçen aynı adı ve soyadını taşıdığı şehit er Süleyman Aydın ile aynı kaderi paylaştı.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde şehit ettiği ilk asker olan Süleyman Aydın, memleketi Erzincan'ın Mertekli köyünde defnedilmişti. Aradan geçen 34 yıl sonra bu kez Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden birisi de PKK'nin ilk şehit ettiği asker olan Süleyman Aydın ile aynı adı ve soyadı taşıyordu.

Şehit Aydın'ın cenazesi memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Cenazeye Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, askeri ve mülki erkan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babanın en ağır yükü

Oğlunun cenazesini omzunda taşıyıp sarılı olduğu Türk bayrağını öperek hainleri ağlayıp sevindirmeyeceğini belirten baba Niyazi Aydın'ın "Oğlum kalk haydi operasyona gideceğiz. Bazen ‘beni çaldır' diyordun. Oğlum haydi kalk operasyon saati geldi” sözleri yürekleri burktu.

Ağabeyinin tabutunun başında ellerini yumruk halinde bekleyen astsubaylık eğitimi süren diğer oğlu Sefa'yı işaret eden Aydın, "O da jandarma. İki ay sonra Allah izin ederse o da gidiyor inşallah” diye seslendi.



