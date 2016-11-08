Yapılan son değerlendirmelere göre, ilk saatlerde İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık, İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde çevreleri hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Bergama ve Dikili çevreleri sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 21