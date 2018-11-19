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8 katlı binada yangın paniği

8 katlı binada yangın paniği
8 katlı binada yangın paniği

Bursa’da 8 katlı TOKİ binasının 4. katında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan bina sakinleri ise sokağa döküldü. Ekipler yangın çıkan dairenin üst katında dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtardı.

8 katlı binada yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler TOKİ 2. Etap F Blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı TOKİ binasının Ayşegül K. ve oğlu Bartu H.'nın ikamet ettiği 4. katındaki dairede buzdolabının motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Anne-oğul kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsalar da başarılı olamadı. Kendilerini panikle dışarı atan anne-oğul durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede binayı saran dumanlar nedeniyle bölgeye çok sayıda sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle büyük korku yaşayan site sakinleri ise sokağa döküldü. Yangın çıkan dairenin üst katında dumandan etkilenen 2 kadın itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. 

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangının çıktığı dairede bulunan Ayşegül K., Bartu H. ve üst katta dumandan etkilenen 2 kadın kontrol amaçlı olay yerinde tedavi altına alındı. Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. 

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. 

 Serkan Akkuş - Fatih Çapkın

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