Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 8 kişi pompalı tüfeklerle güpegündüz dehşet saçtı

8 kişi pompalı tüfeklerle güpegündüz dehşet saçtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişinin izini takip eden tabancalı ve pompalı tüfekli 8 kişi, bir marketin deposunu bastı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralanırken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

8 kişi pompalı tüfeklerle güpegündüz dehşet saçtı

07 Ekim 2016 12:53
8 kişi pompalı tüfeklerle güpegündüz dehşet saçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde medyana geldi. Tabancalı ve pompalı tüfekli 8 şahıs, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir şahsın yerini tespit etti. Hemen otomobille bölgeye gelen kişiler, güpegündüz bir marketin deposunu bastı. Olayda kurşunların ve saçmaların hedefi olan Ramazan O. (26) yaralandı.

Olay anbean güvenlik kamerasında
Öte yandan, kişilerin marketin deposunu basma anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bölgedeki iş yerlerine yansıyan görüntülerde, silahlı ve pompalı tüfekli kişilerin kırmızı bir araba ile bölgeye geldiği görülüyor. Şahısların ateş açtığı anlar da kameralara yansırken, vatandaşların korku ve panik halinde etrafa kaçıştığı görülüyor.

Olay sırasında yaralanan Ramazan O. ise hemen ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat İşçi

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!