Edinilen bilgiye göre, olay Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde medyana geldi. Tabancalı ve pompalı tüfekli 8 şahıs, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir şahsın yerini tespit etti. Hemen otomobille bölgeye gelen kişiler, güpegündüz bir marketin deposunu bastı. Olayda kurşunların ve saçmaların hedefi olan Ramazan O. (26) yaralandı.

Olay anbean güvenlik kamerasında

Öte yandan, kişilerin marketin deposunu basma anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bölgedeki iş yerlerine yansıyan görüntülerde, silahlı ve pompalı tüfekli kişilerin kırmızı bir araba ile bölgeye geldiği görülüyor. Şahısların ateş açtığı anlar da kameralara yansırken, vatandaşların korku ve panik halinde etrafa kaçıştığı görülüyor.

Olay sırasında yaralanan Ramazan O. ise hemen ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat İşçi



