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8 kişinin tabancayla yaralanmasına 3 tutuklama

Samsun'da 5 ayrı olayda 8 kişinin tabancayla vurularak yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

8 kişinin tabancayla yaralanmasına 3 tutuklama

17 Aralık 2016 08:32

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun, Kışla, Bahçelievler, Kökçüoğlu ve İlyasköy Mahallelerinde 4 ay içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 ayrı olayda silahlı saldırıya uğrayan 8 kişinin yaralanarak hastanelik olması olayına karıştıkları iddia edilen Ü.E.(26), Z.Ç.(23), S.Y.(26) ve S.A.(19) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 32 adet mermi ele geçti.
Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.E. Z.Ç. ve S.Y. dün akşam geç saatlerde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, S.A. ise serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: 3 tutuklama, Samsun, tabancayla yaralama


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