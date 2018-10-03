8 madenci ölmüştü: Dava ertelendi

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013'te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen kazada, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. 10 sanık hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 15'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen maden işçilerinin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, ODTÜ bilirkişi heyetinin asıl işveren ve taşeronun gerekli önlemleri almadığına, denetim ve kontrollerde özen gösterilmediğinin yanı sıra kazanın 'kaçınılmazlığından' söz edilemeyeceğini vurguladığı raporunun aslının mahkemeye ulaştığını tutanaklara işledi.

Ölen işçilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz ise kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği ve raporda kusur durumlarının açıkça belirtildiğine yer verdi.

Mahkeme heyeti, ODTÜ'den gelen rapora karşılık daha önceden mahkemeye gönderdikleri raporda kaçınılmazlık faktörüne yer vermeyen Bülent Ecevit Üniversitesi bilirkişi heyetinden bu konuda görüş alınmak üzere ek rapor talep edilmesini kararlaştırdı.

"DAVANIN SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

Ölen işçilerden Köksal Kadıoğlu'nun eşi Remziye Kadıoğlu, artık mahkemenin sonuçlanmasını istediklerini belirterek "Adalete güveniyoruz ama artık sonuçlanmasını istiyoruz. Orada sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Raporda kazanın ihmalinden bahsediliyor. Sonra yine bir rapor isteniyor. Bir maden şehidi eşiyim. Benim bir tane oğlum var. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kaydetti.

Sertaç Özdemir