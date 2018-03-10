8 öğrencinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası güvenlik kameralarında

Bursa’da turistik geziye gelen 100 civarındaki öğrenci aynı anda Tophane Yokuşu'nda yürüyen merdivene binince, ters yöne hareket eden sistem 7'si öğrenci 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara İMKB Ortaokulu öğrencileri tarihi gezi için Bursa'ya geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde öğrenci ve velilerden oluşan 100 kişilik grubun yürüyen merdivenler ile Çakırhamam'dan Osmangazi Türbesi’nin bulunduğu Tophane Yokuşu'na çıktığı görüldü. Aynı anda çok sayıda kişinin bindiği merdiven birden ters yönde hareket etmeye başladı. Öğrencilerin merdivende düştüğünü fark eden veliler telaşla kazanın olduğu yere koşturdu. Yaralanan öğrenciler veli ve çevredeki vatandaşların yardımıyla daha güvenli yerlere taşındı.

Yukarı çıkan merdivenin birden ters yöne hareket etmesi ile dengelerini kaybederek düşen öğrencilerden Pınar Dönmez, Zeynep Sude Akbaş, Damla Nur Akkuş, Cengiz Han Perçin, Selen Gündoğdu, Sümeyye Merve Kılıç, Emre Ali Fidan ile bir öğrenci velisi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale ederek çevre hastanelere götürdü.

Derya Evren

