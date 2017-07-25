8. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası Başladı

Ali Dağı’nın zirvesinde düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Dost, sporcular ve izleyiciler katıldı. 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda Talas Belediyesi tarafından organize edilen şampiyonaya 7 ülkeden katılan 10’u kadın 110 sporcu 35 kilometrelik Bünyan Karadayı hedefine doğru uçmaya çalıştı. Gerçekleştirilecek şampiyonanın 5 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediye hizmetlerimiz arasında bu tür sosyal, kültürel renkli faaliyetlerimizin de olması gerekiyor. Ali Dağı sadece Talas’ın değil Kayseri’nin değil Türkiye’nin en önemli havacılık spor merkezlerinden biri. İran, Rusya, Irak, Ukrayna, İsviçre, Norveç gibi ülkelerden sporcularımız burada yarışacaklar. Uzun yıllar havacılık sporlarında Ali Dağında birçok faaliyetler gerçekleştirilmekte. Biz de Talas Belediyesi olarak 8’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Yamaç Paraşütü Şampiyonasını bugün başlattık. Tabi bunlar mesafe yarışması. 110 yarışmacımız 7 farklı ülkeden katıldılar. Sporun en önemli özelliği birlik ve beraberliği pekiştirmesi. Burada farklı görüş ve inançlardan insanlar var. Ayrıca her türlü organizasyonumuza destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e çok teşekkür ederim” dedi.

110 sporcunun katıldığı yarışma 30 Temmuz Pazar günü son bulacak. Şampiyonayı Ali Dağı'nın zirvesinden izlemek isteyenler için her gün 10:00-13:00 saatlerinde Osmanlı ve Selçuklu Evi önünden ücretsiz servis hizmeti sunuluyor.