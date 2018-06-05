8. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitim Kongresi gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ersoy Önder, Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitim Kongresi'ne katılarak, 'Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge Algısı ve Doğu Akdeniz'deki Statünün Analizi' ile ilgili sunumu gerçekleştirdi.

Dr. Ersoy Önder, yapmış olduğu sunumunda, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz milinin ötesine uzanamayan “Münhasır Ekonomik Bölge” ilanının Bakanlar Kurulu tarafından yapıldığını söyledi.

Dr. Ersoy Önder, ortaya koymuş olduğu araştırması ile denize kıyısı olan devletlerin, deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yataklarında ve bunların toprak altında ki canlı ve cansız doğal kaynaklarının araştırılması, işletilmesi muhafazası ve yönetimi konularında hak ve yetkilerinin olduğunu söyledi.

Ayrıca denize kıyısı olan devletlerin su, akıntı ve rüzgârdan enerji üretimi gibi bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılmasına ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlere ilişkin yetki ve yükümlülükleri olduğunu belirtti.

“Nakil hatlarının, KKTC ve Türkiye üzerinden geçmesi gerekmektedir”

“Türkiye son dönemde bölgede oluşan dengeler içinde yalnız bırakıldı. Bölgede Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun olarak yapılacak değişikliklerle, İsrail ve Mısır gibi Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının paylaşımı ile ilgili sorunlarda etkisi olabilecek ülkelerle iyi ilişkiler kurmalıdır. Doğu Akdeniz'den çıkarılacak hidrokarbon kaynaklarının dünya piyasasına özellikle de AB ülkelerine ulaştırılmasına yönelik nakil hatlarının, KKTC ve Türkiye üzerinden geçmesi gerekmektedir ” dedi.

