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8. Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası sona erdi

18-22 Kasım tarihleri arasında ABD'nin FT Lauderdale kentinde yapılan 8. Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde mindere çıkan 3 sporcumuzdan F6-78 kg Ayşe Kayalı 3., F4-70 kg Dilek Çakır 4. oldu.


22 Kasım 2016 17:21

Bu sonuçlar neticesinde Türkiye müsabakayı 53 ülke içinde 32. sırada tamamladı. Dilek Çakır ikinci maçında ağır sakatlık geçirmesine rağmen üçüncülük maçına çıktı. Türkiye Judo Veteran Komisyonu Başkanı Murat Olcay, yaptığı açıklamada, "8. Veteranlar Dünya Judo Sampiyonası'na 63 ülkeden 877'si erkek, 122'si kadın olmak üzere toplam 999 sporcu katıldı. Türkiye kafilesi kendisine yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmış ve ülkemiz şampiyonayı iyi bir sıralamada bitirmiştir. Sporcularımıza başarılar diler, emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle:

M7-66 kg:
Ahmet Özdemir: İkinci
M7-66 kg:
Halil Karbeyaz: Yedinci
M8-100 kg:
Muzaffer Kaya Ilıcak: Yedinci
M6-100 kg:
Sefer Katipoğlu: Yedinci
F6-78 kg:
Ayşe Kayalı: Üçüncü
F4-70 kg:
Dilek Çakır: Dördüncü
 

Etiketler: 8. Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası


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