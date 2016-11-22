Bu sonuçlar neticesinde Türkiye müsabakayı 53 ülke içinde 32. sırada tamamladı. Dilek Çakır ikinci maçında ağır sakatlık geçirmesine rağmen üçüncülük maçına çıktı. Türkiye Judo Veteran Komisyonu Başkanı Murat Olcay, yaptığı açıklamada, "8. Veteranlar Dünya Judo Sampiyonası'na 63 ülkeden 877'si erkek, 122'si kadın olmak üzere toplam 999 sporcu katıldı. Türkiye kafilesi kendisine yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmış ve ülkemiz şampiyonayı iyi bir sıralamada bitirmiştir. Sporcularımıza başarılar diler, emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle:

M7-66 kg:

Ahmet Özdemir: İkinci

M7-66 kg:

Halil Karbeyaz: Yedinci

M8-100 kg:

Muzaffer Kaya Ilıcak: Yedinci

M6-100 kg:

Sefer Katipoğlu: Yedinci

F6-78 kg:

Ayşe Kayalı: Üçüncü

F4-70 kg:

Dilek Çakır: Dördüncü

