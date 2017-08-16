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8 yaşındaki bedensel engelli Elif, okuma yazmayı sosyal medyadan öğrendi

Malatya'da bedensel engeli olarak dünya gelen 8 yaşındaki Elif Apak, azmi sayesinde okuma yazmayı sosyal medyadan öğrendi. Elif, kız kardeşinin yardımıyla İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ezberleyerek arkadaşlarına örnek oldu.

8 yaşındaki bedensel engelli Elif, okuma yazmayı sosyal medyadan öğrendi

16 Ağustos 2017 15:06

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Elif, okula gidemeyince okuma yazmayı kendi çabasıyla sosyal medyadan öğrendi. Kısa sürede okuma yazmasını geliştiren 8 yaşındaki Elif, yine kız kardeşinin yardımıyla İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberledi.

En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak

Okuma yazmayı ablası İclal sayesinde sosyal medya ağlarını takip ederek öğrenen Elif’in en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanışmak. Çevresinde çok sevilen Elif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışarak, ona teşekkür etmek istediğini ifade etti. Elif, “En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanışmak ve sohbet etmek. Engelliler için yaptığı güzel projeler ve desteklerden dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ben okuma yazmayı sosyal medyadan öğrendim. Bu konuda bana yardımcı olan ablama teşekkür ediyorum” dedi.

“Elif benden daha çabuk öğrendi”

Abla İclal Apak ise kardeşinin çok zeki olduğunu belirterek, “Kardeşim Elif çok zeki bir çocuk. Ben bir yarışmaya katılacaktım, odamda çalışırken kardeşim geldi ve benden ona İstiklal Marşı’nı öğretmemi istedi. Ben de öğrettim. Elif benden daha çabuk öğrendi” diye konuştu.

Selçuk Dönmez
 


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