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8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı rehber öğretmen ortaya çıkardı

Adana'da 8 yaşındaki kız çocuğuna 1 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 56 yaşındaki zanlı tutuklandı.

8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı rehber öğretmen ortaya çıkardı

05 Aralık 2016 09:09
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı rehber öğretmen ortaya çıkardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının artması üzerine okullarda rehber öğretmenleri bu tür olayların önüne geçmek için öğrenciler ile birebir görüşüyor.

Adana'da da bir ilkokulda rehber öğretmen, içine kapanık ve davranış bozukluğu tespit ettiği öğrenciler ile görüştü. Bu sohbetler sırasında 3. sınıf öğrencisi F.A., 2. sınıftayken annesinin dayısının kendisini okula gelip aldığını "tespihim evde kalmış gel onu almaya gidelim" diyerek eve götürüp bütün kıyafetlerini çıkardığını ve cinsel istismarda bulunduğunu, daha sonra da 5 lira verip "al bununla döner yersin" dediğini, bu olayın 6-7 kez olduğunu, korktuğu için kimseye bir şey anlatamadığını söyledi. 

Bunun üzerine rehber öğretmen olayı polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile polis merkezi ekipleri, Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi'ndeki aileye durumu bildirdi.
Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de çocuk için psikolog yönlendirdi. Psikologun görüştüğü kız çocuğu ailesinden alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Polis kısa sürede şüpheli Ş.K.'yi (56) gözaltına aldı. Ş.K. polis merkezine getirilerek sorguya alındı. Ancak Ş.K., kız çocuğunun iftira attığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. 

Bu arada, kız çocuğunun babası M.A. da "Ş.K. bunu yapmaz ben inanmıyorum" diyerek şikayetçi olmadı.
Ancak Ş.K. "cinsel istismar" suçundan adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırıp küfreden Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe
ADANA 

Etiketler: 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar


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