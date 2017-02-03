Diğer
Kategoriler

8 yaşındaki çocuğa haciz şoku

Antalya’nın Finike ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa bir zirai ilaç firması tarafından 10 bin 393 liralık icra tebligatı gönderildi. Baba Şeref Gebeş, tebligatla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

8 yaşındaki çocuğa haciz şoku

03 Şubat 2017 13:25
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku - Tıkla İzle

Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan ve Şehit Adem Ovar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali Gebeş'e, bir zirai ilaç firması tarafından icra tebligatı gönderildi. Finike İcra Dairesinin 2017/77 sayılı icra dosyası ile gönderilen 10 bin 393 TL 85 kuruşluk tebligatı görünce şok olduklarını belirten baba Şeref Gebeş, "Biz söz konusu zirai ilaç bayisinden hiçbir alışverişimiz olmadı. Kendim sigortalı olarak bir özel şirkette çalışıyorum. Oğlum iş yerinden fide almış gibi gösterilerek borçlu konuma getirilmiştir. İş yerlerinde mal teslim fişine imza atarsanız borçlu konumuna geliyorsunuz. 8 yaşındaki oğlum Ali için, icradan gelen tebligat beni şaşırttı" dedi.

Finike İcra Dairesine itirazda bulunduklarını belirten baba Gebeş, "Duyduğum kadarıyla bu firma yaklaşık 30-40 kişiye böyle fatura keserek icraya vermiş. Kendilerini bu davranışlarından dolayı kınıyorum. Vatandaşlarımıza bir uyarım olacak, senetli borcunuz olmadığı takdirde fatura üzerinden icraya verirlerse en geç 7 iş gününde itirazda bulunun yoksa borcu kabullenmiş sayılırsınız. Benim 8 yaşındaki oğluma geldiğinde öğrendim" diye konuştu.

Ali Gebeş ise "Bana 10 bin liralık icra evrağı geldi. Benim borcum da yok seram da yok. Ben öğrenciyim" dedi. 

Ali Karataç - Ramazan Sarıkayalı

Etiketler: 8 yaşındaki çocuk, antalya, haciz şoku


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!