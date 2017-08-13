Diğer
Kategoriler

8 yaşındaki kızın kahreden ölümü

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan 8 yaşındaki Elem Başmak hayatını kaybetti.

8 yaşındaki kızın kahreden ölümü

13 Ağustos 2017 13:41

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Maden Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. Başmak ve 8 yaşındaki kızı Elem Başmak 16 KKZ 53 plakalı traktör ile tarlaya gitmek için yola çıktı. Babası tarladaki çalışırken traktörün sürücü koltuğuna oturan küçük kız, oyun oynamaya başladı. Biranda hareket eden traktör uçurumdan yuvarlanarak takla attı. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi babası yaptı.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile traktörün altından çıkarılan küçük kız, otomobille hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı. Yolda karşılaşılan 112 Acil Servis ekipleri, Elem'i alarak İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 yaşındaki kız kurtarılamadı.

Küçük kızın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirirken, Elem Başmak’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Salih Bakıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç