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8 yaşındaki Rojda ilk kez duyacak

Türkiye’de ilk defa başlatılan ‘Sen de 1 Kulak Ver’ projesi kapsamında 8 ton atık pil, işitme cihazına dönüştü. Geri dönüşüme kazandırılan atık piller, 8 yaşındaki Mardinli Rojda’ya ve onunla aynı kaderi paylaşan işitme engelli 7 çocuğa umut oldu.


07 Aralık 2016 09:08

Zeytinburnu Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem çevreye hem de işitme engelli çocuklara yönelik özel bir çalışmaya imza attı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, TAP Derneği, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sen de 1 Kulak Ver’ projesi kapsamında 8 ton atık pil işitme cihazına dönüştü.

Çevre kirliliğine ve doğal kaynakların zarar görmesine neden olan atık pillerin geri dönüşüme kazandırıldığı sosyal sorumluluk projesi sonunda 8 yaşındaki Mardinli Rojda ve onunla aynı kaderi paylaşan 7 yaşındaki kardeşi Mehmet işitme cihazına kavuştu.

8 Aralık Perşembe günü saat 13.00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak işitme cihazı teslim töreninde Rojda ve kardeşi Mehmet çevresindeki sesi ilk kez duymanın heyecanını yaşayacak.


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