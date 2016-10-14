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8 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 8 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen genç şüphe üzerine polisin takibi sonucu yakalandı.


14 Ekim 2016 20:49

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobilden inen bir kişi kaçmaya başladı. Kovalama sonucu yakalanan 20 yaşındaki S.S.'nin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu ve hakkında uyuşturucu suçundan 8 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan S.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. 

Etiketler: Cezaevi, firari


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