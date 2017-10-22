8 yılda Sakarya’ya 2 Milyar 150 milyon yatırım yapıldı

Gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Zafer Poyraz, Ali Oktar, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, Büyükşehir ve SASKİ daire başkanları ile Şube Müdürleri katıldı. Büyükşehir ve SASKİ’nin hayata geçirdiği projeler ve gelecek hedeflerine ilişkin sunumlar katılımcılarla paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter İbrahim Pehlivan, “Büyükşehir Belediyemiz sizlerin özverili çalışmaları ile çok güzel projelere ve hizmetlere imza attı. Başkanımızın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde geride kalan 8 yılda hayata geçirilen yatırımlarla örnek şehircilik hizmetleri gerçekleştirdik. Hamdolsun iyi niyet ve samimiyetle yaptığımız tüm çalışmaların karşılığını aldık” dedi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SASKİ’nin altyapıda hayata geçirdiği hizmetler, devam eden çalışmalar ve 2023 hedeflerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Rüstem Keleş, “Şehrimizin geleceğini yönetmeye çalışıyoruz. Bugüne dek başarılı hizmetlerde bulunduk. İlçelerimizi arıtma tesisleriyle buluşturduk. İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon ağlarıyla donattık. İçmesuyu hatlarında Çin’e, kanalizasyonda Paris’e ulaştık. Bilgi teknoloji ve inovasyon odaklı su yönetimi ile hedefimiz dünyayı dolaşmak. Hamdolsun hayata geçirdiğimiz çalışmalarla Sakarya’da su çeşmeden içiliyor. Tüm çalışmalarımızı bir hedef doğrultusunda yapıyoruz. Bugün yaptığımız tüm çalışmalar belirlediğimiz vizyon ve anlayışa oturuyor. Vizyonumuz 2023” dedi.

"Birliktelik ve dinamizm"

Toplantının değerlendirme konuşmasını yapan Başkan Toçoğlu, “2014 Büyükşehir yasasının son halinin devreye girmesi ile tüm il Büyükşehir olarak ilan edildi. Hem nüfus hem de çalışma açısından çok geniş bir potansiyele hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar hep birlikte çok iyi çalışmalara imza attık. Birlikteliğimiz ve dinamizmimizle bugünlere ulaştık. Üzerimize düşen çalışmaları iştahla yerine getireceğiz ve yaptıklarımızı insanların gönlüne girerek başaracağız. Geriye değil, daha da ileri gitme gayreti taşıyacağız. Biz her gün işe gelirken bu şehre ne katabiliriz, insanımıza nasıl hizmet edebiliriz, kaliteyi nasıl yükseltiriz diye güne başlıyoruz. Bundan sonra çok daha gayretli ve azimli çalışma içerisinde olmalıyız. Biz hem SASKİ hem de Büyükşehir olarak çok sayıda çalışmaya ve projeye imza attık. 8 yılda altyapıya 1 milyarlık yatırım gerçekleştirdik. Şehrimizi içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon ağlarıyla donattık. Arıtma tesisleri inşa ettik. Barajlar inşa ediyoruz. HES’ler kazandırıyoruz. 2023 yılına kadar altyapıda hayata geçireceğimiz yatırımın toplam bedeli ise 1,8 milyardır” dedi.

"8 yılda 1 milyar 150 milyon üstyapıya"

Toçoğlu sözlerinin devamında, “Üstyapıda da önemli bir aşama kaydettik. Göreve geldiğimizi ilk gün yapısal dönüşümle işe başladık. İlçelerimize yeni yaşam alanları, meydanlar, parklar kazandırdık. Ulaşımda büyük önemi bulunan yeni duble yolları, bulvarları, köprüleri hizmete aldık. Örnek dönüşüm projeleri gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Caddelerimizi yeniliyoruz. Sosyal Gelişim Merkezleriyle ilçelerimizin sosyal geleceğine katkı sunduk. Kültür sanat alanında yeni mekanlar inşa ettik. Çevre yatırımlarımız ortada. Modern spor tesislerini şehrimizin hizmetine sunduk. 8 yılda attığımız asfalt 2,6 milyon ton. 8 yılda üstyapıya yaptığımız yatırım ise 1 milyar 150 milyondur. Daha iyiyi, güzeli ortaya koyacak kadrolarla birlikteyiz. Şimdi daha fazla çalışarak Sakarya’ya hizmete devam edelim. 2019 da çok ciddi bir seçim ile karşı karşıya kalacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir seçimde yeni sistem ile karşı karşıya olacak. Bir yandan çok ciddi çalışmaları sürdürürken, diğer yandan da halkımızın gönlüne girme çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekmektedir. Yeni bir heyecan ve sinerji ile bunu daha yukarıya taşımamız lazım. Gönüllerde hoş seda bırakabilmek için önümüze bakarak devam etmeliyiz. Bugüne kadar ne yapmışsak üstüne koyarak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Bu şehir taşı, toprağı, tabelası ile bizim şehrimiz. Her zaman büyük fotoğrafa bakarak şehrimiz ve ülkemiz için gayretle çalışmaya devam etmeliyiz. Birbirimizle olan iletişimi, bilgi paylaşımını aksatmadan sürdürmeliyiz. Bu yakaladığımız havayı bozmadan daha çok ne yapabiliriz düşüncesi ile devam edelim. Birbirimize her konuda yardımcı olalım. İstismara yol açacak tüm hareketlerden kaçınalım. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak çalışmalarımızı sürdürelim. Fikir ve düşüncelerimizi birbirimizle paylaşalım. Tam bir istişare ortamında halkımızın bir tek kuruşunu israf etmeden yolumuza devam edelim. Hizmetlerimizi en üst seviyeye taşırken halkla ilişkilerimizi de en iyi düzeye taşıyalım” diye konuştu.