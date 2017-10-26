8 yıldır, 3 yaşındayken kaybolan Mustafa'nın yolunu gözlüyorlar

Geçtiğimiz yıl adli yaşlandırma yöntemi ile 10 yaşındaki hali fotoğraflandırılan Mustafa Erol’un halen izine rastlanmazken, aramadık yer bırakmayan aile, 3 yaşındayken kaybettikleri çocuklarının dönmesi artık sadece dua ediyor.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 21 Mayıs 2009 tarihinde 3 yaşındayken kaybolan Mustafa Erol’un bulunması için günlerce süren arama çalışmalarından sonuç alınmayınca çalışmalara ara verilmişti. 8 yıldır kayıp olan ve 'aranan kişiler listesinde' yer alan Mustafa Erol’un, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığının talebi ve Nazilli Cumhuriyet Savcılığının izni ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından adli yaşlandırma yöntemi ile 10 yaşındaki hali fotoğraflanmıştı.

Geçtiğimiz yıl fotoğrafın örneği aileye ve tüm emniyet birimlerine teslim edilirken devam eden arama çalışmalarından yine sonuç alınamadı. 8 yıldır umutla oğullarından gelecek haberi bekleyen baba Hasan Hüseyin Erol, umutlarını kaybetmediklerini, oğullarını gören ya da yerini bilenlerin insanlık namına kendilerine ya da güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.

Adli yaşlandırma yöntemi ile hazırlanan fotoğrafları her yere dağıtıp gelecek haberi bekleyen Erol ailesi, aradan geçen süre zarfında da Mustafa’ya ulaşılamadığını belirtti.

Ablasıyla oynarken kaybolmuştu

Buharkent ilçe merkezinde oturan Derya-Hasan Hüseyin Erol çifti, 21 Mayıs 2009 günü Ortakçı köyünde oturan Derya Erol'un babası Galip Çağlayan'ın evine ziyarete gitmişti. O tarihte 6 yaşında olan ablası Hande ile 3 yaşındaki Mustafa Erol, birlikte oynamak için bir süreliğine evlerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra evdeki annelerinin yanına dönmek isteyen iki kardeş yarışmaya karar verdi. Abla Hande kardeşine “Sen arka sokaktan gel, ben de diğer sokaktan gideyim. Kim önce eve gidecek?” diye yarışı başlattı. Koşarak eve giden abla, annesiyle birlikte küçük Mustafa’yı beklemeye başladı. Küçük çocuğun uzun süre eve gelmemesi üzerine durum baba Hasan Hüseyin Erol ve ailenin yakınlarına bildirildi. Bunun üzerine anne ve baba ile birlikte anneanne Fatma Çağlayan ve dede Galip Çağlayan; Mustafa’yı köyün her tarafında aradı. Aydın, Denizli ve İzmir Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri ile Aydın UMUT Arama Kurtarma ekipleri ve jandarma günlerce Mustafa Erol'u aradı. Ortakçı köyü'de herkes minik Mustafa için müjdeli haber bekledi. Aramalara köylüler de katılırken Mustafa günlerce süren tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa'nın bulunması için jandarma ve polis de özel ekipler kurdu. Aradan geçen 8 yıllık zaman zarfında Mustafa Erol ile ilgili hiçbir ipucu ele geçirilemedi.

İbrahim Kılınç