80 bin lira bulursa hayata yeniden gözlerini açacak

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde yatalak olan annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan Bülent Karaca “Limbal kök hücre eksikliği” hastalığı ile doğdu. 20'li yaşlarına kadar akranları gibi gören Karaca daha sonra her iki gözündeki görme yetisini kaybetti. Yaşı ilerledikçe yavaş yavaş görmez hale gelen Bülent Karaca 7 yıl önce ise iki gözünü de tamamen kaybetti. Hiçbir işte çalışamayan Bülent Karaca aldığı engelli maaşı sayesinde geçimini sağlıyor. Bülent Karaca önce Kadirli'de daha sonra ise Adana'da gittiği hastanelerde yapılan muayenelerde tekrardan gözlerinin görebileceğini, yapılacak olan kök hücre ameliyatı ile gözlerinin açılacağı yönünde teşhis konulduğunu söylüyor.

Maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyat yaptıramadığını belirten Karaca, 80 bin lira olan ameliyat masrafının ise karşılanması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Tek isteğinin gökyüzüne tekrardan bakmak ağaçları çiçekleri ve sevdiklerini tekrardan görebilmek olduğunu söyleyen Bülent Karaca, “Ameliyat ile gözlerim açılabilir. Limbal kök hücre eksikliği var bende. Daha önce bulanık olsa da görüyordum. Ancak son 7 yıldır hiç görmüyorum. Bu evde felçli olan annem ve kız kardeşimle birlikte yaşıyorum. Doktorlar ameliyat masrafı için 80 bin lira istediler. Maddi durumum hiç yok. Ben tekrardan görmek istiyorum ve herkesten yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran

