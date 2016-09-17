Bayramın son gününde sabah saatlerinde güvercinlerin rutin bakımlarını yaptıktan sonra akraba ziyaretine giden 30 yaşındaki Sırrı Yıldırım’a ait güvercin kümesine gece saatlerinde hırsız yada hırsızlar girdi. Evde kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsızlar, çekiç ve levye ile kümesin kapılarını kırıp, kümesten yaklaşık 80 bin TL değerinde 60 tane güvercin çaldılar. Olayı duyan komşuların müdahale etmesiyle hırsızların kaçtığını anlatan Yıldırım, gece eve geldiğinde karşılaştığı manzara ile şok olduğunu belirtti. Yıldırım çalınan güvercinlerinin çoğunun damızlık olduğunu aktardı.

90 tane güvercinden sadece 30 civarında güvercin kaldığını belirten Yıldırım, “Perşembe günü yani bayramın dördüncü günü saat 10.00 civarlarında evden çıktım. Tabii evden çıkmadan önce kuşlarımın rutin bakımlarını yaptım. Sularını, yemlerini değiştirerek, temizliklerini yaptım. Bayram olduğu için bayram ziyaretlerine çıktık. Gece saat 02.00 civarı evime geldim. Evime geldiğimde kümeslerimin tüm kapıları kırılmış, kümeslerin içindeki kuşların çoğu boşaltılmış bir şekilde bulduk. Bu kümeste Tokurlarım vardı, yani Denizli’nin nadir ırklarından olan Tokur güvercinimiz vardı. Burada hiç kalmamış, hepsini boşaltmışlar. Sadece 3-5 tane dolapçı güvercinimiz kalmış.

Hırsız ya da hırsızların güvercinlerden anladığını ileri süren Yıldırım, “Aşağı yukarı 60 civarı güvercinim çalınmış. Kümeslere ve eksilen kuşlara baktığımızda, kuşlardan anlayan bir insan olduğunu görüyorum. Çünkü hangi kuşun değerli olduğunu, hangi kuşun değerli olmadığını bilen biri. Dolapçıları almamış sadece Tokurları almış. En iyi ırkı, nadide ırk olan Tokur güvercinlerimizi almış. Yine yan kümeste Dolapçı ırkının Çil soyuna ait güvercinlerimiz var. Onları almış, yani damızlık olanları almış. Aşağı yukarı yaşları 9 ila 10 olanları, yani en genç olanları çalmış” ifadelerini kullandı.

Kimseden şüphelenmediğini belirten Yıldırım, “Şimdi araştırıyoruz. Aynı zamanda emniyete de haber verdik. Sağ olsun emniyet mensuplarımız da bu konu üzerinde çok durdular. Gece saat 4-5’lere kadar burada incelemelerde bulundular. Bizim kimseye karşı bir düşmanlığımız yok. Ben aynı zamanda dernek başkanlığı yapmaktayım, bugüne kadar bizim amacımız Denizli güvercinin duyurmak, tanıtmak, ürümesine yardımcı olmak. 4 ırkımızın saf kan üremesini sağlamak. Lakin bizim kimseye karşı bir düşmanlığımız yok. Kimseye karşı bir kötülüğümüz de yok. Hiç kimseden şüphelendiğim de yok. Çünkü buraya fazla gelen giden arkadaşımız da olmuyor. Çünkü ben üretim yaptığım için, uçurmaya veya bir şey gösterecek bir pozisyonumuz olmuyor. Şimdi gördünüz gibi üzüntülüyüz” diye konuştu.